Ab sofort gilt Tempo 30 auf der Bahnhofstraße von der Hartkirchener Chaussee bis zur Straße Am Schützenplatz. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Nach Schilder-Tausch Tempo-30-Zone am S-Bahnhof Halstenbek wird ausgeweitet Von Manu Schmickler | 10.03.2023, 18:00 Uhr

Runter vom Gas, und zwar nicht mehr nur an der Schule an der Bek: Am Halstenbeker Bahnhof wird die Tempo-30-Zone ausgeweitet.