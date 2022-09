Die Polizei hat am Sonntag einen Mann auf der A23 bei Pinneberg gestoppt, der zuvor mit viel zu hohem Tempo unterwegs gewesen ist. Foto: imago images/onw-images up-down up-down Verdacht auf Alkohol und Drogen Mit 150 durch A23-Baustelle bei Hamburg: Polizei stoppt Mercedes-Fahrer Von Christian Uthoff | 18.09.2022, 14:13 Uhr

Er überholte rechts auf der A23, nutzte beide Fahrstreifen gleichzeitig, war in einer Baustelle mit Tempo 150 unterwegs und beschleunigte vor Pinneberg immer weiter: Ein Mercedes-Fahrer hat in der Nacht zu Sonntag gegen so ziemlich jede Verkehrsregel verstoßen. Und das ist nicht alles.