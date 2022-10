Es ist keine neue Masche: Betrüger behaupten, Kinder von Senioren seien in Unfälle verwickelt. Dann fordern sie eine hohe Geldsumme, die nötig ist, um den Kindern schwere Strafen zu ersparen. Nun hat es wieder so einen Fall in Pinneberg gegeben: Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei hat am Dienstag (11. Oktober) gegen 17.30 Uhr ein Mann einen Rentner angerufen. Der Anrufer erklärte, dass der

Sohn des Pinnebergers einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe – und wollte Geld.

Kaution in Höhe von 50.000 Euro verlangt

Eine weibliche Stimme, die sich als Vertreterin des Amtsgerichtes ausgab, erklärte weiter, dass die sofortige Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro es dem Sohn des Senioren ermöglichen würde, an einer Hauptverhandlung am kommenden Freitag teilnehmen zu können.

Nachdem der Rentner erklärt hatte, dass er die komplette Summe nicht aufbringen könne, einigte man sich auf einen niedrigeren Betrag. Er möge sofort zur Bank fahren und das Geld abheben. Weiterhin wurde er aufgefordert, das Telefonat nicht zu beenden, das Telefon auf den Tisch zu legen und – sobald er zurückgekehrt sei – sich für weitere Anweisungen am Telefon wieder zu melden.

Ein Taxi wurde von der angeblichen Vertreterin des Amtsgerichtes für den Rentner gerufen, das dann auch vor seiner Wohnung erschien und ihn zum Kreditinstitut fuhr. Da die Bank bereits geschlossen hatte, fuhr der Rentner mit dem Taxi wieder nach Hause.

Taxifahrer wird misstrauisch

Auf der Rückfahrt wurde der Taxifahrer misstrauisch. Er rief die Polizei an. Nach Angaben der Polizei sei es dem umsichtigen Verhalten des Taxifahrers zu verdanken, dass der Rentner keinen finanziellen Schaden erlitten hatte. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges aufgenommen.

Polizei warnt immer wieder vor betrügerischen Anrufen

Vor dem aktuellen Hintergrund warnt die Polizei zum wiederholten Male vor betrügerischen Anrufen. Sie seien ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchten immer wieder, mittels dieser Masche an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen.

Fantasie der Betrüger sind keine Grenzen gesetzt

Der Fantasie der Betrüger seien hierbei keine Grenzen gesetzt, so die Polizei. Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe. Oftmals verfügten die Betrüger sogar über Detailwissen und verunsicherten die Angerufenen dadurch enorm. Die Zielrichtung sei dabei immer dieselbe. Die „Opfer“ sollen Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen.



Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre älteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.



Zudem können sich Bürger im Umgang mit derartigen Anrufen an die Pinneberger Polizeidienststelle unter Telefon (04101) 2020 oder an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg unter (04551) 8842141 wenden. Sicherheitstipps für Senioren gibt es unter www.polizei-beratung.de.