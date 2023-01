Die Polizei bittet nach einer Tat in Halstenbek um Zeugenhinweise. Symbolfoto: dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Tat am Vormittag: Einbrecher schlagen in Halstenbek zu Von Philipp Dickersbach | 05.01.2023, 13:13 Uhr

In Halstenbek sind Unbekannte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ungewöhnlich: Die Tat ereignete sich am hellichten Tag.