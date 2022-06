Das Gebäude des Landgerichts in Itzehoe FOTO: Kornelius Krüger up-down up-down Tankstellenräuber vor Gericht „Wir wollen nur das Geld“: Angestellter schildert Überfall in Pinneberg Von Jann Roolfs | 29.06.2022, 17:00 Uhr

Erst kam die Frage nach Kaugummis, dann raubten sie die Kasse aus: Vor Gericht sagt der Tankstellenmitarbeiter aus, der am Tattag in Pinneberg Dienst hatte. Eine weiter Tat gab es in Barmstedt.