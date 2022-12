Der Prozess gegen die frühere Sekretärin im KZ Stutthof Irmgard F. endet aller Voraussicht nach am 20. Dezember mit einem Urteil. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Stutthof-Prozess in Itzehoe Urteil gegen Irmgard F.: Deshalb wird am Dienstag Geschichte geschrieben Von Florian Kleist | 18.12.2022, 18:00 Uhr

Am Landgericht in Itzehoe wird am Dienstag, 20. Dezember, das Urteil gegen die ehemalige Sekretärin des Kommandanten im KZ Stutthof gesprochen. Der Prozess gegen Irmgard F. hat historische Dimensionen.