Der Prozess gegen die frühere Sekretärin im KZ Stutthof wurde fortgesetzt: Hier bespricht sich die 97-jährige Angeklagte Irmgard F. mit ihrem medizinischen Dienst. Foto: Georg Wendt up-down up-down Stutthof-Prozess in Itzehoe Gutachter: In der Dienstzeit von Irmgard F. starben mehr als 19.000 Menschen Von Bernhard Sprengel (dpa) | 13.09.2022, 17:35 Uhr

Sie starben an Hunger, der Fleckfieber-Epidemie, wurden zu Tode geprügelt, erschossen oder vergast: Mehr als 19.000 Menschen sind in der Zeit, in der Irmgard F. Sekretärin des Kommandanten im KZ Stutthof war, umgekommen.