Das Gelände der ehemaligen Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg. Foto: Marcus Brandt

Stutthof-Prozess in Itzehoe Die letzten ihrer Art: Bundesweit noch fünf Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche KZ-Täter Von Florian Kleist | 02.12.2022, 17:00 Uhr

Das Urteil, dass vermutlich in wenigen Wochen gegen die ehemalige KZ-Angehörige Irmgard F. fällt, dürfte eines der letzten gegen Täter aus der NS-Zeit sein. In Deutschland gibt es derzeit nur noch fünf Ermittlungsverfahren. Eines in Hamburg.