Was passierte am späten Freitagabend im Fahltskamp in Pinneberg? So viel ist bisher klar: Um 0 Uhr 25 wurden Rettungskräfte zu einem schwer verletzten 44-jährigen Pinneberger in den Fahltskamp gerufen. Den Tathergang rekonstruiert die Pinneberger Polizei bisher so: Dem Notruf vorausgegangen war offenbar ein heftiger Streit zwischen dem 44-jährigen Pinneberger und einem bisher Unbekannten im Fahltskamp auf Höhe der Kirche St. Michael. Die Auseinandersetzung eskalierte und dem 44-jährige Opfer wurden schwere Hieb- und Stichwunden, unter anderem im Rücken, zugefügt.

„Der schwer Verletzte schleppte sich in ein in der Nähe liegendes Lokal, von wo aus dann Polizei und Rettungsdienst gerufen wurden“, bestätigte Carsten Strunz von der Polizei Pinneberg. Das Opfer hatte lebensgefährliche Verletzungen, sodass es im Klinikum Pinneberg sofort notoperiert wurde. Inzwischen ist der Pinneberger außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter, für den es bisher nur eine vage Personenbeschreibung gibt, weil das Opfer noch nicht vernehmungsfähig ist, ist weiter auf der Flucht.

Fahndung nach Täter läuft

Polizei und Spurensicherung fahnden mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Messerstecher. Der Tatort, der Bereich im Fahltskamp vor der Kirche St. Michael, war bis Sonntagmittag abgesperrt, sodass Kirchenbesucher einen Umweg gehen mussten. „Die Spurensicherung muss nun auch DNA-Hinweisen nachgehen, um die Identität des Täters festzulegen“, erklärte Carsten Strunz im Gespräch mit shz.de. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg unter 04101/ 2020 entgegen.