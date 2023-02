In Tangstedt ist ein Storchennest mitten im Dorf. Das Bild stammt aus dem letzten Jahr. Foto: NABU up-down up-down Störche im Pinneberger Umland Storchenest in Appen wartet seit Jahren auf Mieter: Vergeblich. Von Anna Heidenberger | 23.02.2023, 08:30 Uhr

Tangstedt ist die Storchenhochburg im Pinneberger Umland. In Prisdorf bekommt der Storch sein Nest gemacht. Experten rätseln. Warum fliegen Störche das Nest in Appen nicht an?