Am 19. Juni leitet Dirigent Constantin Schiffner zum letzten Mal das Orchester. FOTO: Constantin Schiffner Sommerkonzert nach Corona In Schenefeld wird jetzt das Beethovenjahr 2020 nachgeholt Von Ann-Kathrin Just | 08.06.2022, 06:00 Uhr

Das Sommerkonzert steht im Zeichen von Ludwig van Beethoven. Damit wird das Beethovenjahr 2020 nachgeholt. Das Konzert findet am Sonntag (19. Juni) um 20 Uhr in der Stephanskirche in Schenefeld statt.