Viel grün ist derzeit nicht auf den Wiesen in und um Pinneberg zu sehen. Das beige von ausgetrocknetem Gras dominiert auch auf diesem Parkplatz in der Stadt das Bild. Foto: Florian Kleist up-down up-down Wasservebrauch reduzieren Stadtwerke Pinneberg: Bitte Wasser sparen, wegen Trockenperiode Von Sasha Draeger-Mazer | 22.06.2023, 12:00 Uhr

Durch die Regenausfälle in letzter Zeit herrscht in Pinneberg nun eine Trockenperiode. In solchen Zeiten sollten Bürger mithelfen und das Wassersystem entlasten, indem sie ihren Wasserverbrauch so weit wie möglich reduzieren. Hier ein paar Tipps dazu.