Stolze Leistung: Jan Sell (von links) aus Rellingen, Matthias Gärtner und Holger Craemer von der Radgemeinschaft Wedel steuerten alle 15 Stationen im Kreis Pinneberg an. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Stadtradeln 2023 Vielfahrer entdecken Kreis Pinneberg beim Fahrradtag neu Von Bastian Fröhlig | 04.06.2023, 13:15 Uhr

Sonnabend stand im Zeichen des Fahrrads. Zum Fahrradtag wurden in 15 Orten Anlaufstellen eingerichtet, an denen Stempel gesammelt werden konnten. Zum Abschluss wurde in Pinneberg gefeiert. Einige Radler steuerten alle Punkte an.