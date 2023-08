Rechtzeitig zum Schulstart Nach Sanierung: Stadt Pinneberg gibt Halstenbeker Straße frei Von René Erdbrügger | 15.08.2023, 17:00 Uhr Die Halstenbeker Straße in Pinneberg hat eine neue Asphaltdecke bekommen. Foto: Stadt Pinneberg up-down up-down

Die Arbeiten an der Halstenbeker Straße in Pinneberg sind abgeschlossen. Die Straße wird von vielen Schülern der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf genutzt.