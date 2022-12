Hier freut sich Rob Cross bei der Darts-WM in London über einen gelungenen Treffer. Gute Laune ist auch bei den 6. Darts Open in Schenefeld sicher. Archivfoto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa up-down up-down Sport am 30. Dezember Darts-Turnier im Schenefelder Lustis Von Florian Kleist | 28.12.2022, 13:40 Uhr

Einen Tag vor Silvester stehen im Lustis in Schenefeld die sechsten Darts Open auf dem Programm. Wer mitmachen will, sollte in seiner Anmeldung eine wichtige Sache nicht vergessen.