Das umstrittene Kriegerdenkmal am Pinneberger Bahnhof soll durch ein Werk des Künstlers F. Jörg Haberland erweitert werden, Foto: René Erdbrügger Umstrittenes Kriegerdenkmal Spenden für Mahnmal am Pinneberger Bahnhof: Was übernimmt die Stadt? Von René Erdbrügger | 09.01.2023, 18:00 Uhr

23.000 Euro sind an Spenden bislang zusammengekommen. In einer Gesprächsrunde am 17. Januar im Rathaus soll geklärt werden, wie die restliche Summe für das Mahnmal aufgebracht werden soll.