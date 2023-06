Nachdem sie auf ihren Mann und ihre Tochter eingeschlagen haben soll, musste sich eine Frau aus dem Kreis Pinneberg jetzt vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten. Foto: Caroline Warmuth up-down up-down Prozess vor Amtsgericht Streit ums Sorgerecht in Schenefeld eskaliert: Ehepartner schlagen aufeinander ein Von Caroline Warmuth | 09.06.2023, 18:00 Uhr

Was sich genau in der Aprilnacht 2022 in Schenefeld zugetragen hat, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei sagen. Klar ist nur, dass ein Streit zwischen Eheleuten bei der Übergabe der Tochter vollkommen eskaliert ist. Es flogen Fäuste. Nun folgte der Prozess.