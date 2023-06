Auch wenn es nur ein kleines Feuer war: Die Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle und verhinderten das Ausbreiten einer Feuerquelle. Foto: IMAGO/Martin Wagner up-down up-down Bahnhof Halstenbek Sonntagmorgen: Feuerwehr löscht Feuer in Mülleimer am Bahnhof Halstenbek Von Anja Steinbuch | 11.06.2023, 13:51 Uhr

Aufmerksame Passanten, die am Sonntagmorgen am Bahhof in Halstenbek die Feuerwehr alarmierten, konnten Schlimmeres verhindern. Denn bei der aktuellen Trockenheit kann man nicht vorsichtig genug sein.