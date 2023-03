Aus den Ölfässern ist vermutlich Altöl ins Erdreich gesickert. Foto: Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Umweltverschmutzung Sondermüll in Halstenbeker Gewerbegebiet entsorgt Von Manu Schmickler | 15.03.2023, 17:34 Uhr

Altölfässer, Teerpappe, Farbeimer – was eigentlich in die Schadstoffsammlung gehört, haben Unbekannte in Halstenbek nahe der Wohnmeile einfach entsorgt. Die Umweltermittler suchen Zeugen.