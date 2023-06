Sie studierte Musik in Berlin und Mänchen: Nicola Walde am Fagott. Foto: Nicola Walde up-down up-down Klassische Musik Sommerkonzert mit Nicola Walde in der Schenefelder Stephanskirche Von Sophie Laura Martin | 22.06.2023, 16:44 Uhr

Es wird wieder musikalisch in der Schenefelder Stephanskirche: Das Stephansorchester spielt in alter Tradition sein Sommerkonzert am letzten Sonntag vor den Sommerferien.