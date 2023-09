Die Corona-Pandemie hat das Leben aller Menschen im Kreis Pinneberg rund zwei Jahre lang gehörig umgekrempelt. Jetzt steht wieder der Herbst vor der Tür – und damit die nächste Erkältungswelle. Werden auch die Corona-Zahlen wieder in die Höhe schießen? shz.de hat Gesundheitsamtsleiterin Angelika Roschning einige Fragen gestellt – das sind die Antworten.

Seit einigen Wochen steigen die Corona-Inzidenzen laut Robert-Koch-Institut (RKI) wieder bundesweit. Lag die 7-Tage-Inzidenz zwischen Anfang Juni und Anfang August meist unter drei, ist sie inzwischen wieder bei 5,6. Damit ist das Niveau immer noch sehr niedrig. Andererseits wird auch viel seltener getestet als während der Pandemie. Wie ist die Lage aktuell im Kreis Pinneberg?

Auch das Pinneberger Gesundheitsamt stellt seit Ende Juli fest, dass die Zahl der Meldungen wieder ansteigt. Aktuell liegt die Inzidenz bei 7,9. Gesundheitsamtsleiterin Angelika Roschning geht davon aus, dass ein Zusammenhang zu der Omikron-Variante Eris besteht, die die Weltgesundheitsorganisation zu einer von nunmehr drei „Virusvarianten von Interesse“ hochgestuft hat. Wenn sich im Herbst wieder vermehrt Menschen in Innenräumen aufhalten, rechnet Roschning damit, dass die Infektionszahlen mit Corona weiter in die Höhe steigen werden. Die Zahlen werden laut RKI aber nicht mit denen während der Pandemie zu vergleichen sein. Viele Experten erwarten eher eine starke Grippe-Saison.

Dr. Angelika Roschning ist Leiterin des Gesundheitsamtes Kreis Pinneberg. Foto: Finn Warncke

Wie hoch ist das Risiko durch Corona? Sind die meisten weiterhin durch Impfungen ausreichend vor schwereren Erkrankungen geschützt oder sollte man sich erneut impfen lassen?

Nach Aussage von Roschning ist von einer guten Basisimmunität in der Bevölkerung auszugehen, besonders wenn mindestens zwei Impfungen und eine Infektion vorgelegen haben. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mehr anstecken kann, sondern, dass man als gesunder Mensch in der Regel nicht so schwer erkrankt, dass man im Krankenhaus landet. Was die Impfungen betrifft, so sind laut Ständiger Impfkommission (Stiko) jährliche Auffrischungsimpfungen für Menschen über 60 Jahren sowie für Menschen mit Vorerkrankungen sinnvoll. Angepasste Impfstoffe sollen laut Gesundheitsministerium ab dem 18. September in den Arztpraxen verfügbar sein.

Ab 18 Jahren wird die Corona-Impfung als Standardimpfung empfohlen. Das heißt: für alle zwischen 18 und 59 Jahren bei unvollständiger Basisimmunität. Unter Basisimmunität versteht man drei Antigen-Kontakte, davon mindestens zwei Impfungen.

Sind Testungen auf das Corona-Virus bei Erkältungs-Symptomen zu empfehlen?

Schnelltests können laut Roschning sinnvoll sein. Vor allem dann, wenn man in engem Kontakt mit älteren oder immungeschwächten Menschen steht. Antigentests aus dem letzten Jahr können weiterhin genutzt werden, solange ihr Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist.

Wie sollte man sich bei einer akuten Atemwegserkrankung verhalten?

Das RKI rät neben einem Impfschutz gemäß Stiko-Empfehlung: Bei einer akuten Atemwegsinfektion drei bis fünf Tage zu Hause bleiben, Kontakte möglichst reduzieren, in die Armbeuge husten und niesen, regelmäßig die Hände waschen. Wenn ein besonderes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf vorliegt, sollten Betroffene laut Gesundheitsamtsleiterin Roschning möglichst frühzeitig den Kontakt zur Hausarztpraxis suchen. Dort wird dann eine mögliche Behandlung geklärt.

Ist es sinnvoll, Masken zu tragen?

Wenn es nicht möglich ist, sich als erkrankter Mensch von Risikopersonen fernzuhalten, oder wenn man selbst zu den Risikopersonen gehört, kann es laut Roschning sinnvoll sein, sich in bestimmten Situationen mit einer Maske zu schützen.