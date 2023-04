Junge Füchse verstecken sich gern in Holzhaufen. Deshalb Osterfeuer unbedingt umschichten, bevor angezündet wird. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild up-down up-down Wildtiere schützen So werden Osterfeuer in SH nicht zur Todesfalle für Fuchs, Hase und Co. Von Anja Steinbuch | 05.04.2023, 16:00 Uhr

Überall in Schleswig-Holstein werden traditionell an Ostern aufgeschichtete Hölzer und Reisig angezündet. Doch Tierschützer schlagen Alarm: Tausende Wildtiere sterben jedes Jahr in den Flammen. Was wir dagegen tun können.