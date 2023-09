Sammlerstücke für Liebhaber Manfred Kailuweits und sein Modelleisenbahnladen in Schenefeld Von Lotta Form | 26.09.2023, 17:00 Uhr Er arbeitet seit 1995 im Modelleisenbahnladen in Schenefeld: Manfred Kailvweit. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down

Ein Modelleisenbahnladen war eigentlich nicht sein Traum und dennoch arbeitet Manfred Kailuweit schon seit 28 Jahren in seinem Laden „Modellbahn Total“ in der Lornsenstraße 164 in Schenefeld.