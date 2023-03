Die Disponenten der Rettungsleitstelle arbeiten in einem großen, hellen Raum voller Monitore. Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down Gesundheitskonferenz geplant Vernetzt im Kreis Pinneberg: Die Zukunft der Rettungsleitstelle Von Cornelia Sprenger | 23.03.2023, 09:00 Uhr

In Zukunft soll es in der Region möglich sein, dass die Anrufer unter der „112“ auch an niedrigschwelligere Hilfsangebote weitergeleitet werden können. Dazu sollen sich alle Akteure im Rahmen einer Gesundheitskonferenz vernetzen.