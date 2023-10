Stichwahl am 29. Oktober „Jetzt geht es wieder bei null los“: Reaktionen auf die Bürgermeisterwahl in Pinneberg Von René Erdbrügger | 08.10.2023, 21:29 Uhr Thomas Voerste (Zweiter von links) und Marco Bröcker (Mitte) lagen fast gleichauf - Bröcker hatte am Ende drei Stimmen mehr. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Die Bürgermeisterwahl in Pinneberg geht in die Verlängerung. Marco Bröcker und Thomas Voerste gehen in die Stichwahl. Gewählt wird am 29. Oktober.