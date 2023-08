Kunst ganz nah So hat ein VHS-Kursus Künstlerin Heide Staack zurück zur Malerei geführt Von Margot Rung | 14.08.2023, 16:00 Uhr Heide Staack genießt die Sonnenmomente auf ihrem Balkon. „Ich liebe die See. Daher heißt dieses Bild mit dem vielen Blau ‚Raue See‘. Da wollte ich speziell etwas Helles machen.“ Foto: Margot Rung up-down up-down

Die Halstenbekerin Heide Staack hat schon als Kind mit Leidenschaft gemalt, dann aber erst Jahre später wieder die Zeit dazu gefunden. Im September wird eines ihrer Werke in der Drostei gezeigt. Margot Rung hat die Künstlerin zu Hause am Krupunder See besucht.