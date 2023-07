Durch den Klimawandel werden auch im Kreis Pinneberg die Sommer immer heißer. Die Menschen müssen sich darauf einstellen. Foto: IMAGO / Panthermedia up-down up-down Hitzetage So bereitet sich der Kreis Pinneberg auf immer heißere Sommer vor Von Cornelia Sprenger | 07.07.2023, 06:00 Uhr

Am Wochenende könnte es im Kreis Pinneberg den ersten Hitzetag des Jahres geben. Hitzetage werden durch den Klimawandel auch in Norddeutschland immer häufiger. So stellen sich der Katastrophenschutz und die Regio Kliniken darauf ein.