Ausstellungsimpression mit „Emoj“. Foto: Madeleine van Ingen up-down up-down Internationale Ausstellung Skulpturen von Jo Köser und Malerei von David Mora Catlett in der Pinneberger Drostei zu sehen Von René Erdbrügger | 13.06.2023, 14:00 Uhr

Sie lernten sich in Mexiko kennen, obwohl sie in Hamburg bereits jahrelang quasi „Tür an Tür“ gelebt hatten: Jo Köser und David Mora. In der Drostei stellen sie nun gemeinsam aus.