Schleswig-Holstein Netz will demnächst die Gas-Hausanschlüsse von 2540 Gebäuden im Kreis überprüfen. Symbolfoto: IMAGO / Panama Pictures up-down up-down Kreis Pinneberg in Kürze SH Netz prüft Gasanschlüsse in zwölf Orten ++ Telekom baut Netz im Kreis Pinneberg aus ++ Neue Wander-Termine Von Roksana Ruther | 04.02.2023, 13:41 Uhr

Die Agentur für Arbeit in Elmshorn informiert über die Möglichkeiten des Kinderzuschlags. Im Westen des Kreises Pinneberg müssen hunderte Gas-Anschlüsse überprüft werden, während in der Nordakademie in Elmshorn das Forum Politik und Wirtschaft geplant ist.