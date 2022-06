Schenefelds Seniorenbeirat geht in die Sommerpause. FOTO: Archivbild: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Ausflüge, Herbstfest und mehr Das plant Schenefelds Seniorenbeirat nach der Sommerpause Von Ann-Kathrin Just | 29.06.2022, 15:30 Uhr

Der Seniorenbeirat geht in die Sommerpause. Was zur zweiten Jahreshälfte an Aktionen ansteht, ist jedoch schon klar.