Jahreshauptversammung Seniorenbeirat Schenefeld möchte neue Haltestellen und Sitzbänke in der Stadt Von Lotta Form | 18.10.2023, 13:00 Uhr Der Seniorenbeirat Schenefeld begrüßte 150 Gäste zu seiner Jahreshauptversammlung. Foto: Seniorenbeirat Schenefeld up-down up-down

Der Seniorenbeirat Schenefeld kam für seine Jahreshauptversammlung im Stadtzentrum Schenefeld zusammen. Was wurde bisher erreicht und was ist in Planung? Unter anderem darum ging es bei dem Treffen.