Einsteiger-Kursus Warum Senioren Smartphones nutzen sollten – und wie sie es in Rellingen lernen können Von Manu Schmickler | 18.10.2023, 09:00 Uhr Sönke Matthiesen und Ingo Schesonka möchten Senioren das Smartphone näher bringen und Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Foto: Manu Schmickler

Oft trauen sich Senioren nicht an Technik. Das gilt für Smartphone als auch für Computer. Wie aber jeder das Gerät beherrschen kann, zeigt jetzt ein IT-Spezialist in einem Einsteigerkurs in Rellingen.