Stefan Doose vom Geschwister Scholl Haus (rechts) und Stefan Kirsch von Partnerschaften für Demokratie freuen sich über das 30-jährige Bestehen des Kindertheaters. Foto: Roksana Ruther up-down up-down Veranstaltung im GSH Pinneberg Theater auch für die Allerkleinsten: Schon seit 30 Jahren Von Roksana Ruther | 18.04.2023, 12:52 Uhr

Der Eintritt liegt bei 4 Euro, die Stücke sind kindgerecht und sie werden bei einer Tour durch Schleswig-Holstein an vielen Orten präsentiert: Das ist seit 30 Jahren das Konzept beim „Kindertheater des Monats“. Start auch in diesem Jahr: Im GSH in Pinneberg.