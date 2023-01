Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizei ermittelt Bargeld und Elektro-Geräte gestohlen: Sechs Einbrüche im Kreis Pinneberg Von Cornelia Sprenger | 23.01.2023, 12:56 Uhr

Am Wochenende ist es in der Region um Pinneberg und Quickborn gleich zu mehreren Einbrüchen gekommen. In einigen Fällen steht noch nicht fest, was die Täter gestohlen haben. Die Kripo ermittelt und sucht nun Zeugen.