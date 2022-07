Zahlreiche Kinder absolvierten im mobilen Schwimmbecken das Seepferdchen. FOTO: Angela Schultz up-down up-down DLRG Halstenbek-Rellingen-Schenefeld Kinder lernen im mobilen Becken schwimmen Von Ann-Kathrin Just | 05.07.2022, 14:00 Uhr

Seit drei Jahren findet kein Schwimmunterricht mehr in der Gorch-Fock-Halle in Schenefeld statt. In einem mobilen Schwimmbecken lernten zahlreiche Kinder nun aber Schwimmen.