Diese Einsatzfahrt der Polizei zu einem gemeldeten Einbruch endete am frühen Sonntagmorgen (15. Oktober) mit zwei verletzten Beamten und reichlich Sachschaden. Die Polizisten waren ersten Angaben zufolge gegen 4.15 Uhr von der Wache in Pinneberg gestartet, um zu einem gegenwärtigen Einbruch nach Rellingen zu fahren. Mit eingeschaltetem Blaulicht kam der Mercedes-Vito aus noch ungeklärter Ursache in der Straße Damm in Pinneberg auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte nach links in den Eingangsbereich eines Bürogebäudes. Die beiden Beamten zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Wagen knickte bei seiner Unfallfahrt auch eine Straßenlatern um. Diese musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg wurde für die auslaufenden Betriebsstoffe alarmiert. Die Helfer mussten zwar kein Bindemittel verstreuen, jedoch bei dem Entfernen der Straßenlaterne helfen, die bei dem Zusammenstoß in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vorher konnte eine Bergung des zerstörten Streifenwagens nicht stattfinden.

Der zerstörte Eingangsbereich des Bürohauses. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch geklärt werden. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Als das Fahrzeug aus dem Eingangsbereich geborgen wurde, konnte der Sachschaden am Gebäude begutachtet werden. Wie hoch dieser liegt, ist aktuell noch unklar. Das Polizeiauto erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Totalschaden und wurde abtransportiert. Während der Maßnahmen war die Straße einseitig gesperrt.