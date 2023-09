Nach einem schweren Verkehrsunfall ist der Westring in Pinneberg am Dienstagabend (12. September) komplett gesperrt worden. Betroffen ist der Bereich in Höhe der Kreuzung mit der Straße Lange Twiete. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Ersten Angaben zufolge hatte sich der Unfall um kurz nach 21 Uhr ereignet. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen, eine weitere leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Noch keine Informationen zum Unfallhergang

Nähere Informationen zum Unfallhergang und beteiligten Fahrzeugen lagen zunächst nicht vor. Derzeit ist ein Sachverständiger der Dekra vor Ort, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Es dürfte entsprechend noch längere Zeit zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich kommen.