Der heute 66-jährige Angeklagte muss sich vor dem Schöffengericht am Landgericht Itzehoe verantworten. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Prozess am Landgericht Itzehoe Schwerer sexueller Missbrauch in 14 Fällen: Angeklagter schweigt zum Verhandlungsauftakt Von Anja Steinbuch | 15.09.2022, 18:30 Uhr

Ein 66-jähriger Hamburger soll in 14 Fällen die damals minderjährige Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht haben. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft in Neumünster.