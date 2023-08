Kurz vor Ferienende Schulanfang in Pinneberg: Bürgermeisterin appelliert an Autofahrer, vorsichtig zu fahren Von René Erdbrügger | 27.08.2023, 06:00 Uhr Bürgermeister Urte Steinberg (parteilos) bittet Autofahrer, auf Schulkinder Rücksicht zu nehmen. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down

Am Montag geht in Schleswig-Holstein wieder die Schule los. Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg nimmt die Autofahrer in die Pflicht.