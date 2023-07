Die Milchkühe fraßen den Kindern aus der Hand. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Bauernhof erleben Schüler erleben auf dem Ellerbeker Immenhof Landwirtschaft hautnah Von Bastian Fröhlig | 21.07.2023, 06:00 Uhr

Familie Langeloh bewirtschaftet seit mehr als 200 Jahren den Immenhof in Ellerbek. Gerlinde Langeloh bietet schon längere Zeit Führungen für Schüler an. shz.de erzählt sie, was die Besuche so besonders macht und worauf es ankommt.