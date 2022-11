Symbolbild: Ein Einbrecher verschafft sich Zutritt zu einer Wohnung. Im Kreis Pinneberg hat es ein solches Szenario im Jahr 2022 besonders oft gegeben. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie up-down up-down Zahlen aus Schleswig-Holstein Wohnungseinbrüche: Kreis Pinneberg 2022 am stärksten betroffen Von Jonas Altwein | 11.11.2022, 17:00 Uhr

Nirgendwo im hohen Norden haben Einbrecher in diesem Jahr so oft zugeschlagen wie in der Region Pinneberg. Die Polizeidirektion in Bad Segeberg ordnet die alarmierenden Zahlen ein.