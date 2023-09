Interview zur Bürgermeisterwahl Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof: Kommunalpolitik ist Fundament der Demokratie Von Sophie Laura Martin | 12.09.2023, 17:00 Uhr Sie ist seit dem Jahr 2006 Schenefelds Bürgermeisterin und in Bevölkerung und Politik gleichermaßen beliebt: Christiane Küchenhof (SPD). Archivfoto: Sophie Laura Martin up-down up-down

Am 17. September ist in Schenefeld Bürgermeisterwahl. Christiane Küchenhof (SPD) tritt erneut an, einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Im shz.de-Interview blickt sie zurück – und schaut nach vorne.