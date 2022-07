Biene in XXL: Es summt und brummt im Schenefelder Stadtzentrum. FOTO: Ann-Kathrin Just up-down up-down Was ist die Anthophila? Schenefelder Stadtzentrum eröffnet interaktive Bienen-Ausstellung Von Sasha Dräger-Mazer | 10.07.2022, 14:00 Uhr

Was summt und brummt und ist schwarz-gelb gestreift? Genau – eine Biene. Und die ist nun in einer Ausstellung in Schenefeld zu Gast.