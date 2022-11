Regina Steinfath-Klemp (links) und ihre Kollegin Evelyn Straatmann haben viele neue Spiele im Sortiment, die ab sofort ausprobiert werden können. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Advent in Schenefeld Mit Flohmarkt: Spiely lädt zum Adventsspielen bei Kaffee und Kuchen ein Von Sophie Laura Martin | 22.11.2022, 10:00 Uhr

Über 1200 Spiele hat die Schenefelder Spiely in ihrem Sortiment. Gerade sind viele neue hinzugekommen. Diese können nun am 2. Advent ausprobiert werden – die Spiely veranstaltet an diesem Tag einen großen Flohmarkt.