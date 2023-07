Die Organisatoren des Entenrennens: Hans-Joachim Carroux, Jörg Wilcke, Dirk Matzen und Rainer Kehlmann (von links nach rechts). Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Familienfest im Juks Schenefelder Rotarier veranstalten wieder Entenrennen – das ist geplant Von Sophie Laura Martin | 28.07.2023, 14:00 Uhr

Im September ist es wieder so weit: An die 1000 kleine Quietsche-Entchen schwimmen auf der Düpenau hinter dem Juks um die Wette. Jeder kann mitmachen und ein Los kaufen. Der Erlös fließt in soziale Projekte.