Das Auto stand auf dem Parkplatz, als es in Flammen aufging. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen mit Schaum. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schenefeld up-down up-down Am Mittwochmorgen Auto brennt auf Aldi-Parkplatz in Schenefeld – Feuerwehr löscht Brand Von Caroline Warmuth | 31.05.2023, 12:10 Uhr

Die Einsatzkräfte mussten das brennende Auto in Schenefeld zunächst suchen. Als sie schließlich an der Einsatzstelle ankamen, stand es bereits komplett in Flammen.