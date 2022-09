Die Pinneberger Kriminalpolizei sucht nach Trickbetrügern, die in Pinneberg und Schenefeld Schmuck erbeutet hatten. Foto: Symbolbild: www.imago-images.de up-down up-down Kriminalpolizei ermittelt Trickdiebstahl in Pinneberg und Schenefeld: Zeugen gesucht Von Sophie Laura Martin | 23.09.2022, 17:21 Uhr

Wieder wurden zwei Senioren in Schenefeld und Pinneberg Opfer von Trickbetrügern. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. In beiden Fällen wurde Schmuck entwendet.