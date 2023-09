Rollen der Fraktionen vertauscht Hitzige Debatte um Baupläne für Schenefelder Parkgrundsanierung Von Hans-Joachim Kölln | 16.09.2023, 08:00 Uhr Blick auf den Bereich am Parkgrund, der saniert werden soll: Viele Bäume würden den Bauplänen zum Opfer fallen. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down

Es hatte den Anschein von heimlichen Kräftemessen auf der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt in Schenefeld, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Am Donnerstag wurde hitzig über die Sanierung im Gebiet am Parkgrund diskutiert.