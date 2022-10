Schenefeld befindet sich im Wandel: Diese Termine sollten die Bürger nicht verpassen. Foto: Sophie Laura Martin up-down up-down Wichtige Termine Infoabend und Einwohnerversammlung: So geht es in Schenefeld weiter Von Sophie Laura Martin | 18.10.2022, 09:30 Uhr

Diese Veranstaltungen sollten nicht verpasst werden: Am 26. Oktober gibt es eine Infoveranstaltung zu der Neugestaltung des Stadtkerns. In der Einwohnerversammlung am 2. November ist dann Energiesparen das Thema.