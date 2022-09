Ein Großfeuer zerstörte in der Nacht eine Baumschule in Schenefeld Foto: Daniel Friederichs up-down up-down B430 voll gesperrt Schenefeld: Großbrand vernichtet Baumschule Von Florian Sprenger | 16.09.2022, 07:15 Uhr

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon meterhoch in den Nachthimmel: Ein Großfeuer hat in der Nacht zum Freitag eine rund 3000 Quadratmeter große Lagerhalle in einem Gewerbegebiet an der Bundesstraße 430 in Schenefeld im Kreis Steinburg vollständig zerstört. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.